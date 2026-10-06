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Dudung Jadi Menko Polkam, Ini Arahan Khusus dari Prabowo soal Penanganan Papua

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |02:10 WIB
Dudung Jadi Menko Polkam, Ini Arahan Khusus dari Prabowo soal Penanganan Papua
Menko Polkam Dudung Abdurachman (Foto: Danandaya Arya/Okezone)
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JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengaku mendapatkan arahan khusus terkait penanganan konflik di Papua dari Presiden Prabowo Subianto. Arahan itu disampaikan Prabowo usai melantik Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).

"Setelah pelantikan Dewan Pertimbangan kemarin, saya mendapat arahan dari Bapak Presiden, penanganan itu lebih kepada pendekatan kepada hati merebut rakyat," kata Dudung usai Sertijab di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, pada Senin (5/10/2026).

Selain itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga diarahkan untuk tetap melaksanakan operasi teritorial dengan tidak melakukan kekerasan. Tindakan tegas dalam operasi hanya dilakukan terhadap sasaran tertentu. Ia menegaskan, pendekatan kultural untuk merebut hati rakyat dan pembinaan teritorial akan menjadi prioritas pemerintah dalam menangani persoalan di Papua.

"Tetapi pendekatan-pendekatan kultural, pendekatan-pendekatan merebut hati rakyat, ini pembinaan teritorial ini yang menjadi prioritas yang nanti akan segera dilaksanakan," katanya.

(Arief Setyadi )

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