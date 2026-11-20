Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor Berpotensi Hujan Lebat

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi diguyur hujan, pada Jumat (20/11/2026). Hujan dengan intensitas ringan hingga lebat diperkirakan terjadi mulai menjelang siang hingga sore hari.

Pada pagi hari, kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan berawan. Namun, menjelang siang, hujan ringan berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Bekasi serta Kota dan Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan berawan hingga berawan tebal. Sejumlah wilayah juga berpotensi mengalami hujan dengan intensitas berbeda.

BMKG memperkirakan hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Kota Depok.

Sementara itu, hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kota dan Kabupaten Bekasi.

Adapun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kota dan Kabupaten Bogor.