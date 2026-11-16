Prakiraan Cuaca Jabodetabek, Bogor Bakal Diterjang Hujan Petir Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) akan mengalami hujan pada Senin (16/11/2026). Intensitas hujan bervariasi, mulai dari hujan ringan, hujan sedang, hingga hujan petir.

Berdasarkan data prakiraan cuaca BMKG, sejumlah wilayah Jakarta diprediksi hujan ringan. Wilayah tersebut meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat.

Sementara hujan dengan intensitas sedang diprakirakan terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Untuk wilayah Bogor, BMKG memprakirakan Kabupaten Bogor dan Kota Bogor berpotensi hujan petir. Adapun Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok diprediksi hujan ringan.

Di wilayah Tangerang, hujan ringan diprakirakan terjadi di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Sementara Kota Tangerang Selatan diprediksi hujan sedang.



(Arief Setyadi )

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