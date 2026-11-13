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Prakiraan Cuaca, Sebagian Jabodetabek Bakal Hujan Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |05:01 WIB
Prakiraan Cuaca, Sebagian Jabodetabek Bakal Hujan Hari Ini
Prakiraan cuaca Jabodetabek (Foto: Ilustrasi/Okezone)
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JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada hari ini, Jumat, 13 November 2026.

Berdasarkan data prakiraan cuaca BMKG, hujan sedang berpotensi terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kota Bekasi, dan Kota Depok.

Sementara hujan ringan diprakirakan mengguyur Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Adapun wilayah Jakarta Pusat dan Kabupaten Bekasi diprakirakan berawan. 
 

(Arief Setyadi )

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