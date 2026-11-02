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Prakiraan Cuaca Hari Ini, Sebagian Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |05:01 WIB
Prakiraan Cuaca Hari Ini, Sebagian Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan
Hujan diprediksi guyur sebagian Jabodetabek (Foto: Ilustrasi/Freepik)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakiraan cuaca sebagian Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Senin (2/11/2026) hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. 

Melansir laman BMKG, hujan sedang berpotensi mengguyur Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Sementara hujan ringan diperkirakan melanda Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Kondisi serupa juga diprediksi terjadi di wilayah Tangerang Raya. Yakni, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan diprakirakan hujan ringan.

Adapun wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat diprediksi mengalami udara kabur. Sementara Kepulauan Seribu diprakirakan berawan.

Untuk wilayah penyangga Jakarta lainnya, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi diprediksi berawan. Sedangkan Kota Depok diperkirakan hujan ringan.

(Arief Setyadi )

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