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Prakiraan Cuaca Jabodetabek, Sejumlah Wilayah Hujan Ringan Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |05:01 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek, Sejumlah Wilayah Hujan Ringan Hari Ini
Hujan diprediksi guyur sebagian Jabodetabek (Foto: Freepik)
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JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) bervariasi pada hari ini, Minggu (25/10/2026). Ada sebagian wilayah yang diprediksi hujan ringan.

Di wilayah DKI Jakarta, seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara diprakirakan berawan atau mengalami udara kabur. Sedangkan Jakarta Selatan diprakirakan hujan ringan, dan untuk Jakarta Timur diprakirakan udara kabur.

Geser ke wilayah Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor diprakirakan hujan ringan. Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok.

Sementara wilayah Tangerang memiliki prakiraan cuaca yang bervariasi. Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang diprakirakan berawan, sedangkan Kota Tangerang Selatan diprakirakan hujan ringan.
 

(Arief Setyadi )

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