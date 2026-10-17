Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Mayoritas Wilayah Cerah

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca cerah bakal menyelimuti mayoritas wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Sabtu (17/10/2026).

Melansir laman BMKG, di wilayah DKI Jakarta, cuaca cerah diprakirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Sementara wilayah Jawa Barat, cuaca cerah diprakirakan di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Untuk wilayah Banten, Kota Tangerang diprakirakan cerah. Adapun data prakiraan cuaca untuk Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan juga diprediksi cerah.



(Arief Setyadi )

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