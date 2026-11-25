Prakiraan Cuaca, Jabodetabek Diguyur Hujan Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) akan diguyur hujan ringan pada hari ini, Rabu (25/11/2026).

Berdasarkan data BMKG, hujan ringan diprakirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara Jakarta Barat diprakirakan hujan dengan intensitas sedang.

Di wilayah penyangga Jakarta, hujan ringan diprakirakan mengguyur Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok.

Adapun di wilayah Tangerang, hujan dengan intensitas sedang diprakirakan terjadi di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Sementara itu, Kota Tangerang Selatan diprakirakan hujan ringan.



(Arief Setyadi )

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