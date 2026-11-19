Prakiraan Cuaca Jabodetabek: Bogor dan Bekasi Berpotensi Hujan Petir

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Kamis, 19 November 2026 bakal diguyur hujan.

Berdasarkan data BMKG, wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara diprakirakan mengalami ringan. Sementara hujan dengan intensitas sedang berpotensi mengguyur Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Untuk wilayah penyangga Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, dan Kota Bekasi diprakirakan hujan petir. Adapun Kota Depok diprediksi diguyur hujan dengan intensitas sedang.

Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di wilayah Tangerang Raya. Misalnya, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan diprediksi hujan sedang.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.