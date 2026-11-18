Prakiraan Cuaca, Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan Hari Ini

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Rabu, 18 November 2026, didominasi hujan ringan.

Berdasarkan data prakiraan cuaca BMKG, seluruh wilayah DKI Jakarta diprediksi hujan. Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat diprakirakan diguyur hujan ringan. Sementara itu, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur berpotensi mengalami hujan sedang.

Di wilayah Bogor dan Depok, hujan ringan diprakirakan terjadi di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok.

Kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di wilayah Bekasi. Misalnya, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi sama-sama berpotensi mengalami hujan ringan.

Sementara wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang diprakirakan hujan ringan. Sedangkan Kota Tangerang Selatan berpotensi diguyur hujan sedang.



(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.