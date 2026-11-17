Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Hujan Guyur Sejumlah Wilayah

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jabodetabek berpotensi diguyur hujan pada Selasa (17/11/2026). Masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan yang disertai kilat atau petir dan angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, pada pagi hari, kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprediksi cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara. Menjelang siang, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprakirakan mengguyur sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca di Jabodetabek diprakirakan berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek.

BMKG mencatat suhu udara di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor berkisar 22-28 derajat Celsius. Sementara itu, wilayah Jabodetabek lainnya diprakirakan memiliki suhu udara antara 26-30 derajat Celsius.