Waspada Hujan Lebat hingga Gelombang Tinggi, Bibit Siklon Tropis Dekati Indonesia

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui Tropical Cyclone Warning Centre (TCWC) Jakarta mendeteksi dua Bibit Siklon Tropis di dekat wilayah Indonesia. Dua Bibit Siklon Tropis ini berpotensi memberikan dampak tidak langsung berupa cuaca ekstrem yaitu, hujan lebat hingga gelombang tinggi.

Dua Bibit Siklon Tropis tersebut pertama Bibit Siklon Tropis 92B yang saat ini berada di Teluk Benggala setelah terbentuk pada 12 November 2026 pukul 13.00 WIB.

“Dalam 24 jam ke depan, bibit siklon ini memiliki peluang tinggi untuk berkembang menjadi siklon tropis dan diprakirakan bergerak ke arah barat laut,” tulis BMKG dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/11/2026).

Selanjutnya, Bibit Siklon Tropis 96S berada di Samudra Hindia barat Sumatra setelah terbentuk pada 13 November 2026 pukul 13.00 WIB.

Dalam 24 jam ke depan, bibit siklon ini memiliki peluang rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dan diprakirakan bergerak ke arah barat daya.

BMKG memperingatkan bahwa dampak tidak langsung terhadap cuaca dan perairan Indonesia hingga 17 November 2026 pukul 07.00 WIB yakni potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, dan Lampung.