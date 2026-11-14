Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Sedang

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi diguyur hujan pada Sabtu (14/11/2026).

Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di sejumlah wilayah sejak dini hari hingga sore. Masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan BMKG, pada pagi hari, cuaca diprakirakan berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

Sementara pada siang hingga sore hari, cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Meski demikian, hujan ringan berpotensi mengguyur sebagian wilayah Jakarta Pusat, Kota Tangerang, Kota Bogor, serta Kota dan Kabupaten Bekasi.

Adapun hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Bogor.