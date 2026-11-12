Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor Berpotensi Diguyur Hujan Lebat

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi diguyur hujan pada Kamis, (12/11/2026).

Masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir, terutama pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, kondisi wilayah Jabodetabek pada dini hari secara umum berawan hingga berawan. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu.

Memasuki pagi hari, cuaca diprakirakan berawan hingga berawan tebal. Menjelang siang, hujan ringan berpotensi turun secara lokal di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Meski demikian, sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas berbeda.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Barat, Kota Tangerang, serta Kota dan Kabupaten Bekasi.