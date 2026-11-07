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Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Jaksel hingga Jakbar Berpotensi Diguyur Hujan

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Jaksel hingga Jakbar Berpotensi Diguyur Hujan
Cuaca Jakarta Hujan (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah DKI Jakarta berpotensi mengalami hujan ringan pada Sabtu (7/11/2026). Sementara itu, wilayah lainnya diprediksi didominasi cuaca berawan.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca BMKG, hujan ringan berpotensi terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Sementara itu, wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diprakirakan mengalami cuaca berawan sepanjang hari.

Untuk suhu udara, Kepulauan Seribu diperkirakan berada pada kisaran 27-29 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan 75-83 persen.

Di Jakarta Pusat, suhu udara berkisar 25-31 derajat Celsius dengan kelembapan 62-90 persen. Sedangkan Jakarta Utara diprakirakan memiliki suhu 26-30 derajat Celsius dan kelembapan 63-86 persen.

 

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Topik Artikel :
cuaca BMKG Cuaca Jakarta
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