BMKG: Waspada Banjir Rob Akibat Fase Bulan Baru pada 2-17 November, Ini Wilayahnya!

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir, atau rob di sejumlah wilayah Indonesia pada periode 2-17 November 2026.

Potensi banjir rob tersebut dipicu fenomena fase bulan baru yang diperkirakan terjadi pada 9 November 2026. Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum dan menyebabkan terjadinya banjir pesisir.

"Adanya fenomena fase bulan baru pada tanggal 9 November 2026 berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum," tulis BMKG, Selasa (3/11/2026).

Berdasarkan hasil pemantauan data ketinggian air (water level) dan prediksi pasang surut, potensi banjir rob diperkirakan terjadi di 18 wilayah pesisir Indonesia.

Wilayah tersebut meliputi pesisir Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, hingga Maluku.