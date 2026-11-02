Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Terjang 3 Provinsi di Sumatera, Ribuan Warga Terdampak

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |21:56 WIB
Banjir Terjang 3 Provinsi di Sumatera, Ribuan Warga Terdampak
BNPB menyampaikan informasi banjir melanda Sumatera (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan banjir melanda sejumlah wilayah di tiga provinsi di Sumatera, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Bencana tersebut menyebabkan ribuan kepala keluarga (KK) terdampak dan sejumlah warga harus mengungsi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan salah satu wilayah yang terdampak banjir bandang adalah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Banjir yang terjadi pada Minggu 1 November 2026 tersebut menyebabkan 15 keluarga mengungsi.

Banjir juga merendam 15 unit rumah serta 15 hektare lahan pertanian dan kolam ikan milik warga. Saat ini, kondisi air dilaporkan mulai surut dan tim BPBD telah membantu penanganan di lokasi.

"TRC BPBD Kabupaten Tanah Datar membutuhkan bantuan warga untuk membersihkan rumah masing-masing sehingga yang terkena luapan tadi bisa diselesaikan dengan baik dan tidak ada masalah untuk kesehatan di kemudian hari," kata Berton dalam konferensi pers secara daring melalui kanal YouTube BNPB, Senin (2/11/2026).

Selain Sumatera Barat, banjir juga melanda Kabupaten Langkat dan Mandailing Natal di Sumatera Utara. BNPB mencatat sebanyak 3.157 KK terdampak banjir di Langkat. Sementara itu, di Mandailing Natal, sebanyak 287 KK terdampak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BNPB Banjir Sumatera banjir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/340/3251011/viral-S8gR_large.jpg
Banjir Kepung Kota Bandung Usai Hujan Deras, Sejumlah Kendaraan Mogok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/340/3247314/banjir-t5we_large.jpg
Banjir Parah Melanda Padang, Ratusan Warga Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/18/3240128/banjir_nepal-4G8i_large.jpg
Korban Tewas Banjir Nepal-Tibet Bertambah Jadi 1.301 Orang, 5.339 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/337/3239309/banjir_bandang-Op6w_large.jpg
Kemlu Pastikan 45 Residen dan 6 WNI di Nepal Aman dari Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/340/3231114/banjir-u2M4_large.jpg
300 Jiwa Terdampak Banjir di Tapanuli Tengah, Pemerintah Salurkan Bantuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/338/3220967/banjir-Y8fs_large.jpg
Banjir Rendam Exit Tol Andara, Lalu Lintas di Pondok Labu Tersendat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement