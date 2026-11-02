Banjir Terjang 3 Provinsi di Sumatera, Ribuan Warga Terdampak

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan banjir melanda sejumlah wilayah di tiga provinsi di Sumatera, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Bencana tersebut menyebabkan ribuan kepala keluarga (KK) terdampak dan sejumlah warga harus mengungsi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan salah satu wilayah yang terdampak banjir bandang adalah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Banjir yang terjadi pada Minggu 1 November 2026 tersebut menyebabkan 15 keluarga mengungsi.

Banjir juga merendam 15 unit rumah serta 15 hektare lahan pertanian dan kolam ikan milik warga. Saat ini, kondisi air dilaporkan mulai surut dan tim BPBD telah membantu penanganan di lokasi.

"TRC BPBD Kabupaten Tanah Datar membutuhkan bantuan warga untuk membersihkan rumah masing-masing sehingga yang terkena luapan tadi bisa diselesaikan dengan baik dan tidak ada masalah untuk kesehatan di kemudian hari," kata Berton dalam konferensi pers secara daring melalui kanal YouTube BNPB, Senin (2/11/2026).

Selain Sumatera Barat, banjir juga melanda Kabupaten Langkat dan Mandailing Natal di Sumatera Utara. BNPB mencatat sebanyak 3.157 KK terdampak banjir di Langkat. Sementara itu, di Mandailing Natal, sebanyak 287 KK terdampak.