BNPB: Angin Puting Beliung Landa Lampung, Banjir Terjang Banyumas

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah kejadian bencana di Indonesia. Kejadian pertama, angin puting beliung yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur, Lampung.

"Peristiwa ini terjadi di Dusun 4, Desa Ratna Daya, Kecamatan Raman Utara, saat hujan disertai angin melanda wilayah tersebut," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Minggu (1/11/2026).

Berton menegaskan, peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun berdampak pada belasan kepala keluarga dan bangunan.

"Berdasarkan laporan yang diterima, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sebanyak 12 kepala keluarga (KK) terdampak, dengan kerusakan pada 12 unit rumah dan dampak pada dua unit fasilitas umum," sambungnya.

Saat ini, Tim BPBD Lampung Timur telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pendataan dan kaji cepat terhadap dampak kerusakan rumah warga dan fasilitas umum. Ia menyampaikan situasi di lapangan kini telah berlangsung kondusif.

"Kondisi di lokasi dilaporkan kondusif. BPBD Kabupaten Lampung Timur terus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak," jelasnya.

Sementara itu, banjir terjadi di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan genangan di rumah warga dan persawahan.