Banjir Kepung Kota Bandung Usai Hujan Deras, Sejumlah Kendaraan Mogok

BANDUNG - Hujan deras selama lebih dari satu jam menyebabkan Jalan Raya Cibaduyut, Kota Bandung, Jawa Barat, terendam banjir hingga setinggi 50 sentimeter pada Kamis (29/10/2026). Akibatnya, mengganggu arus lalu lintas dan membuat sejumlah kendaraan mogok.

Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur Kota Bandung sejak Kamis petang. Ketinggian air menyulitkan pengendara melintasi jalan tersebut, terutama mereka yang nekat menerobos genangan.

"Hujannya lebat dari jam empat sore tadi," kata salah seorang pengendara, Rayhan Tasdhiq saat ditemui di lokasi.

Sejumlah kendaraan terlihat mogok setelah melintasi banjir. Kondisi ini membuat pengendara harus lebih berhati-hati agar tidak terjebak atau mengalami kerusakan kendaraan.

Di tengah genangan, sejumlah warga terlihat memanfaatkan banjir untuk bermain air. Sementara itu, pengendara lain berusaha melintas dengan hati-hati untuk menghindari risiko kendaraan mogok.