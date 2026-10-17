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Bencana Melanda Sejumlah Daerah, 443 KK Terdampak Kekeringan dan 128 KK Banjir

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |16:34 WIB
Bencana Melanda Sejumlah Daerah, 443 KK Terdampak Kekeringan dan 128 KK Banjir
Warga dilanda kekeringan (Foto: BNPB)
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JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merangkum laporan kejadian bencana pada Jumat hingga Sabtu, 16–17 Oktober 2026. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, serta banjir masih menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah.

Kejadian pertama berupa karhutla di Desa Nglobar, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, pada Jumat 16 Oktober sekitar pukul 15.07 WIB. Berdasarkan hasil kaji cepat BPBD Kabupaten Grobogan, luas lahan yang terbakar mencapai tiga hektare.

"Tim gabungan telah melakukan pemadaman serta pendinginan untuk memastikan tidak ada bara api atau titik panas yang berpotensi memicu kebakaran kembali," ungkap Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Sabtu (17/10/2026).

Hingga laporan terakhir, api berhasil dipadamkan dan kondisi di lokasi dinyatakan aman serta terkendali. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Karhutla juga terjadi di kawasan Hutan Penggaron, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat. Peristiwa ini mengakibatkan sekitar empat hektare lahan terbakar.

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