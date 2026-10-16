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Adik Ipar Eks Kepala BNPB Diduga Gunakan Dana Bencana untuk Beli Saham Rp30,98 Miliar

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |18:49 WIB
Adik Ipar Eks Kepala BNPB Diduga Gunakan Dana Bencana untuk Beli Saham Rp30,98 Miliar
Tersangka, Bima Setyawan (BMS), tenaga ahli sekaligus adik ipar mantan Kepala BNPB, Suharyanto (foto: Okezone)
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penyalahgunaan dana pengadaan barang dan jasa, untuk penanggulangan bencana yang melibatkan Bima Setyawan (BMS), tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus adik ipar mantan Kepala BNPB, Suharyanto.

Dana yang mengalir ke perusahaan terafiliasi dengan Bima diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, salah satunya membeli saham PT MDLA melalui PT AVE. Nilai kepemilikan saham tersebut mencapai sekitar Rp30,98 miliar berdasarkan harga saham pada 13 Oktober 2026.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan, dugaan tersebut terungkap dalam penyidikan kasus korupsi penggunaan dana siap pakai (DSP) untuk penanggulangan bencana di lingkungan BNPB.

"Bahwa dalam proses penggunaan DSP pada pengadaan tersebut, dana yang mengalir ke perusahaan yang terafiliasi dengan BMS dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, salah satunya pembelian saham PT MDLA oleh PT AVE," kata Achmad dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (16/10/2026).

Achmad menjelaskan, kepemilikan saham PT AVE di PT MDLA mencapai 150,4 juta lembar atau setara 1,07 persen. Dengan harga saham Rp206 per lembar pada 13 Oktober 2026, nilai kepemilikan tersebut mencapai sekitar Rp30,98 miliar.

 

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Topik Artikel :
KPK BNPB Korupsi
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