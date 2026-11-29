Jaksa Agung Ingatkan Anak Buah, Penegakan Hukum Jangan Abaikan Hati Nurani

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta jajarannya menjalankan penegakan hukum secara profesional, humanis, dan mengedepankan hati nurani. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Pameran Kinerja Kejaksaan RI di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

"Dalam menjalankan tugas, saya terus menekankan pentingnya penegakan hukum yang profesional, humanis, dan mengedepankan hati nurani," kata Burhanuddin, Minggu (29/11/2026).

Selain itu, ia meminta jajarannya menghadirkan penegakan hukum yang tetap memperhatikan kepentingan korban. Keterbukaan informasi juga harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan tetap menghormati dan melindungi data pribadi.

"Melalui pendekatan keadilan restoratif menjadi salah satu wujud upaya menghadirkan keadilan yang mempertimbangkan pemulihan, kepentingan korban, dan rasa keadilan, dan tentunya adalah asas kemanfaatan," jelasnya.