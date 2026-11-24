Kejagung Periksa Wali Kota Bekasi soal Kasus Migas, Potensi Kerugian Negara Rp2 Triliun

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Wali Kota Bekasi sebagai saksi dalam perkara dugaan penyimpangan pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) melalui kerja sama operasi antara Pertamina dan perusahaan daerah (Perusda). Dalam perkara tersebut, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai hampir Rp2 triliun.

Pemeriksaan berlangsung pada Selasa (24/11/2026), setelah sebelumnya dijadwalkan ulang atas permintaan Wali Kota Bekasi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan pemeriksaan tersebut. Dia mengatakan Wali Kota Bekasi telah memenuhi panggilan penyidik dan sedang dimintai keterangan sebagai saksi.

"Benar, hari ini terjadwal pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi, yang bersangkutan minggu lalu dipanggil dan meminta untuk di-reschedule dan untuk hari ini tanggal sekarang, 24. Dan yang bersangkutan hadir dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan, kapasitas yang bersangkutan sebagai saksi," kata Anang di Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Anang menjelaskan, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami proses kerja sama pengelolaan migas antara Pertamina dan Perusda yang menunjuk PT Foster untuk melakukan eksplorasi sumur minyak tua di Bekasi.

Kerja sama tersebut semula ditujukan untuk memberikan keuntungan bagi pemerintah, termasuk Pemerintah Kota Bekasi. Namun, dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan indikasi proses kerja sama yang tidak sesuai prosedur dan diduga dilakukan melalui penunjukan langsung.