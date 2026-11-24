Kasus Dugaan Korupsi Migas, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Bungkam Usai Diperiksa 8 Jam di Kejagung

JAKARTA - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, tidak memberikan keterangan apapun kepada awak media setelah diperiksa selama kurang lebih 8 jam oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kejaksaan Agung (Kejagung), pada Selasa (24/11/2026).

Pantauan Okezone di Kejagung, Tri keluar dari gedung bundar Jampidsus pada 18.50 WIB, ketika keluar ia tidak sama sekali memberikan statment kepada awak media.

Adapun Tri diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan korupsi tata kelola Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT Migas (Perseroda) Kota Bekasi dan PT Pertamina EP periode 2009–2024.

Namun saat ditanya, oleh awak media berkaitan dengan pemeriksaan ini, Tri hanya tersenyum lebar sambil berjalan cepat meninggalkan gedung bundar Jampidsus.

Diketahui, Tri tiba di kompleks Kejagung sekitar pukul 10.24 WIB, dan keluar gedung pada pukul 18.50 WIB atau sekitar 8 jam ia menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Selain itu, Tri datang dengan mengenakan kemeja putih yang dihiasi motif dua ekor kuda di bagian dada. Dalam kesempatan tersebut, dia turut didampingi oleh Direktur Utama PT Sinergi Patriot Bekasi (Perseroda), M. Aldo Sirait.

Adapun, Aldo Sirait yang memakai kemeja biru dongker tampak mendampingi Tri saat menuju akses pemeriksaan keamanan. Kehadiran Aldo diduga berkaitan dengan perannya sebagai bagian dari tim penasihat hukum Tri.