Jadi Tersangka Dugaan Makar, Brigjen Tedjo Kusumo dan Kombes Iman Imanuddin Dipatsus

JAKARTA - Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut Brigjen Tedjo Kusumo (TK) dan Kombes Iman Imanuddin (IM), saat ini ditempatkan dalam penempatan khusus (patsus) oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, tiga tersangka lainnya, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Irjen Eko Hadi (EH), saat ini telah ditahan.

"Terhadap tersangka LSP, EH, dan AS dilakukan penahanan oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri ya, karena dari awal terhadap empat tersangka tersebut telah ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber dalam tindak pidana penyadapan ilegal. Kemudian tersangka TK dan IM masih dilakukan patsus oleh Divpropam Polri," kata Asep dalam konferensi pers, Senin (23/11/2026).

Adapun Irjen Slamet Uliandi (SU), yang juga berstatus sebagai tersangka, tidak ditahan karena sedang menjalani pemulihan akibat stroke.

Asep memastikan proses penyidikan perkara dugaan makar tersebut berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

"Kami pastikan bahwa penyidikan atas perkara ini berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta berpegang pada integritas dan etika," ujarnya.