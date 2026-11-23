Jadi Tersangka Makar, Listyo Sigit Cs Diduga Terlibat Sejumlah Aksi Unjuk Rasa Besar

JAKARTA - Polri mengungkap sejumlah tersangka kasus dugaan makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto diduga terlibat dalam beberapa aksi unjuk rasa besar di Indonesia.

Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin mengatakan, keterlibatan para tersangka dalam sejumlah aksi unjuk rasa tersebut masih didalami penyidik.

"Apakah kegiatan kegiatan unjuk rasa yang besar besar itu ada hubungannya dengan para tersangka yang sekarang kami jerat dengan Pasal pidana makar? Ada beberapa yang masuk, ada beberapa yang mereka terlibat," kata Asep kepada wartawan, Senin (23/11/2026).

Asep mengatakan, penyidik masih menelusuri kegiatan lain yang diduga berkaitan dengan para tersangka, termasuk aktivitas yang mereka dukung maupun yang diduga mereka tunggangi.

"Namun terus kami dalami, kegiatan-kegiatan mana lagi yang ada hubungannya dengan tersangka yang ada. Kami tidak berhenti, kami terus menelusuri kegiatan apa yang mereka support, kegiatan apa yang mereka tunggangi dan lain sebagainya," ujarnya.