Jenderal Listyo Sigit Cs Jadi Tersangka Makar, Ini Motifnya!

JAKARTA - Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya sebagai tersangka kasus dugaan makar yang berkaitan dengan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Motif dugaan makar tersebut disebut untuk mempertahankan jabatan Kapolri demi tujuan kontestasi politik.

“Para tersangka diduga telah melakukan permufakatan persiapan dan permulaan pelaksanaan makar dengan motif mempertahankan jabatan Kapolri untuk tujuan konstelasi politik, dengan cara melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers, Senin (23/11/2026).

Dalam kasus dugaan makar tersebut, Polri menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), Irjen Eko Hadi (EH), Irjen Slamet Uliandi (SU), Brigjen Tedjo Kusumo (TK), dan Kombes Iman Imanuddin (II).

Di sisi lain, Bareskrim juga menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta Nasution, kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak dilakukan penahanan.

Terbaru, Irjen Eko Hadi menyusul Ahrie Sonta yang lebih dahulu dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri. Putusan PTDH terhadap Ahrie Sonta dibacakan pada Selasa (10/11/2026).

(Awaludin)

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