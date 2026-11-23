Presiden Prabowo Dikabarkan Setor Dua Nama Calon Wapres Pengganti Gibran Hari Ini

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menyerahkan dua nama usulan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada MPR RI pada Senin (23/11/2026) hari ini.

Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh anggota Pokja III Tim Verifikasi MPR RI, Johan Rosihan.

"Insyaallah info yang sampai ke kami begitu ... karena itu ada dua ragab hari ini," ujar Johan kepada wartawan, Senin (23/11/2026).

Adapun rapat gabungan (ragab) MPR RI hari ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 11.00 WIB dengan agenda perubahan jadwal rapat paripurna.

"Sore/malam dengan agenda menerima surat presiden terkait cawapres," kata Johan.

(Rahman Asmardika)

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