Banjir Rendam Sumut dan Kalbar, 1.081 KK Terdampak

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan banjir melanda wilayah Sumatra Utara (Sumut) pada Jumat (20/11/2026). Banjir tersebut menerjang 10 desa yang tersebar di tujuh kecamatan.

Adapun wilayah yang terdampak meliputi Kecamatan Halongonan (Desa Sipaho), Kecamatan Padang Bolak Julu (Desa Sipupus Lombang dan Balimbing Jae), Kecamatan Padang Bolak Tenggara (Desa Nagasaribu dan Sihoda Hoda), Kecamatan Batang Onang (Desa Gunungtua Julu), Kecamatan Padang Bolak (Desa Sibottar), Kecamatan Portibi (Desa Padang Manjoir), serta Kecamatan Simangambat (Desa Simangambat dan Pagaran Tonga).

"Dampak banjir di wilayah tersebut tercatat mencapai sekitar 800 KK," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Minggu (22/11/2026).

Selain itu, sekitar 800 unit rumah, satu fasilitas pendidikan, serta delapan ruas jalan turut terdampak.

BPBD Kabupaten Padang Lawas Utara bersama tim gabungan melakukan evakuasi dan mobilisasi warga terdampak menggunakan perahu karet.

"Hingga Sabtu (21/11), banjir dilaporkan berangsur surut. Personel BPBD masih bersiaga di lokasi untuk memantau perkembangan situasi dan mendukung penanganan," ujarnya.