Waspada! Gelombang Tinggi 4 Meter Intai Perairan Banten

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah perairan Indonesia pada 21–24 November 2026. Ketinggian gelombang diperkirakan mencapai 4 meter, terutama di Samudra Hindia selatan Banten.

BMKG menyebutkan potensi gelombang tinggi dipengaruhi keberadaan Bibit Siklon 96S dengan tekanan 1.007 hPa di koordinat 9,5° LS dan 89,4° BT atau Samudra Hindia barat daya Sumatera. Sistem tersebut memiliki kecepatan angin maksimum 25 knot.

Pola angin di wilayah utara ekuator Indonesia umumnya bergerak dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 6–25 knot. Sementara itu, di selatan ekuator, angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan serupa.

Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudra Hindia barat Lampung, Samudra Hindia selatan Banten, dan Laut Natuna Utara. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gelombang setinggi 1,25–2,5 meter di sejumlah perairan.

Wilayah tersebut meliputi Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia barat Aceh, Kepulauan Nias, Kepulauan Mentawai, Bengkulu, dan Lampung. Potensi gelombang dengan ketinggian serupa juga diperkirakan terjadi di Samudra Hindia selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).