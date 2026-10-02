Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Waspada! Gelombang Tinggi 4 Meter Intai Perairan Indonesia hingga 5 Oktober

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |13:02 WIB
Waspada! Gelombang Tinggi 4 Meter Intai Perairan Indonesia hingga 5 Oktober
Ilustrasi gelombang tinggi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah perairan hingga 5 Oktober 2026. BMKG melaporkan pola angin di utara ekuator Indonesia umumnya bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5–20 knot. 

"Sedangkan di selatan ekuator Indonesia bertiup dan Timur hingga Tenggara dengan kecepatan 6 - 25 knot, kecepatan angin tertinggi terpantau di wilayah Samudra Hindia barat Lampung, Samudra Hindia selatan Banten, Selat Makassar, dan Laut Arafuru," tulis BMKG dalam keterangannya, dikutip Jumat (2/10/2026).

Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1,25–2,5 meter yang berpeluang terjadi di Laut Natuna Utara, Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia barat Aceh, Samudra Hindia barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia barat Bengkulu, Laut Jawa bagian barat, Laut Jawa bagian tengah, Laut Jawa bagian timur, Laut Bali, serta Samudra Hindia selatan NTT.

Selanjutnya, gelombang dengan ketinggian tersebut juga berpeluang terjadi di Selat Makassar bagian tengah, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Samudra Pasifik utara Maluku, Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya, Samudra Pasifik utara Papua Barat, Laut Seram, Laut Banda, Laut Arafuru bagian utara, Laut Arafuru bagian timur, Laut Arafuru bagian tengah, dan Laut Arafuru bagian barat.

Sementara gelombang yang lebih tinggi dengan kisaran 2,5–4,0 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia barat Lampung, Samudra Hindia selatan Banten, Samudra Hindia selatan Jawa Barat, Samudra Hindia selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia selatan DI Yogyakarta, Samudra Hindia selatan Jawa Timur, Samudra Hindia selatan Bali, serta Samudra Hindia selatan NTB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/337/3240993/gelombang_tinggi-vHmN_large.jpg
Waspada! Gelombang Tinggi 4 Meter Intai Perairan Indonesia pada 9-12 September 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/19/337/3237062/bibit_siklon-BxqZ_large.jpg
BMKG Pantau Bibit Siklon 95W, Waspada Dampak Gelombang Tinggi di Sejumlah Perairan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/09/337/3235128/gelombang_tinggi-YO6k_large.jpg
Waspada! Gelombang Tinggi 6 Meter Intai Perairan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/337/3231107/gelombang_tinggi-hDCU_large.jpg
Waspada! Gelombang Tinggi 4 Meter Intai Perairan Indonesia pada 20-23 Juli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/03/337/3227973/gelombang_tinggi-RoWJ_large.jpg
Bibit Siklon Tropis 96W Mengintai, BMKG: Waspada Gelombang Tinggi 4 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/337/3220536/gelombang_tinggi-2tjE_large.jpg
Waspada! BMKG: Gelombang Tinggi 4 Meter Mengintai pada 25-28 Mei 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement