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Bibit Siklon Tropis 96W Mengintai, BMKG: Waspada Gelombang Tinggi 4 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |10:45 WIB
Bibit Siklon Tropis 96W Mengintai, BMKG: Waspada Gelombang Tinggi 4 Meter
Gelombang tinggi (Foto: Ilustrasi/Freepik)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 3—6 Juli 2026. Hal ini dipengaruhi Bibit Siklon Tropis 96W di 17.9°LU 111.7°BT (Laut Cina Selatan) yang dapat memengaruhi kecepatan angin di sekitarnya.

“Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan 6–25 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Timur hingga Tenggara dengan kecepatan 8–30 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia barat Sumatra hingga selatan Jawa, dan Laut Natuna Utara,” tulis BMKG dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/7/2026).

Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1,25–2,5 meter berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia barat Aceh, Samudra Hindia barat Kep. Nias, Samudra Hindia barat Kep. Mentawai, Selat Karimata bagian selatan, Laut Jawa bagian barat, Laut Jawa bagian tengah, Laut Jawa bagian timur, Selat Makassar bagian selatan, dan Selat Makassar bagian tengah.

Kemudian, di Laut Sumbawa, Laut Flores, Laut Arafuru bagian barat, Laut Arafuru bagian tengah, Laut Arafuru bagian timur, Laut Arafuru bagian utara, Laut Seram, Laut Maluku, Samudra Pasifik utara Maluku, Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya, Samudra Pasifik utara Papua Barat, dan Samudra Pasifik utara Papua.

Sedangkan, gelombang yang lebih tinggi di kisaran 2,5–4,0 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia barat Bengkulu, Samudra Hindia barat Lampung, Samudra Hindia selatan Banten, Samudra Hindia selatan Jawa Barat, Samudra Hindia selatan DI Yogyakarta, Samudra Hindia selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia selatan Jawa Timur, Samudra Hindia selatan Bali, dan Samudra Hindia selatan NTB.

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