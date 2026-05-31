BMKG: Siklon Tropis JANGMI Menguat, Waspadai Gelombang Tinggi di Perairan Timur Indonesia

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan, Siklon Tropis JANGMI terus berkembang di wilayah Laut Filipina dan diperkirakan mengalami penguatan dalam 24 jam ke depan.

Berdasarkan pembaruan Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta pada Minggu (31/5/2026) pukul 07.00 WIB, siklon tersebut bergerak menjauhi wilayah Indonesia sehingga tidak menimbulkan dampak langsung terhadap daratan Tanah Air.

BMKG menjelaskan, Siklon Tropis JANGMI merupakan perkembangan dari Bibit Siklon Tropis 99W yang meningkat menjadi siklon tropis pada 27 Mei 2026 pukul 07.00 WIB. Saat ini, pusat siklon berada di Laut Filipina, tepatnya di timur laut Filipina.

"Dalam 24 jam ke depan diprakirakan mengalami peningkatan kecepatan angin dan intensitas menjadi kategori tiga dengan pergerakan ke arah barat laut-utara menjauhi wilayah Indonesia," tulis BMKG melalui akun Instagram resminya @infobmkg.

Meski bergerak menjauh, BMKG mengingatkan adanya dampak tidak langsung yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah perairan Indonesia bagian timur.