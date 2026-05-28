Gempa M5,1 Guncang NTT, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa bumi magnitudo 5,1 mengguncang wilayah tenggara Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), pagi ini, Kamis (28/5/2026). BMKG menyatakan gempa tersebut tak berpotensi tsunami.

BMKG menjelaskan gempa itu terjadi pukul 08.46 WIB. Koordinat gempa berada di 10.55 Lintang Selatan dan 124.49 Bujur Timur.

“#Gempa Mag:5.1, 28-Mei-26 08:46:21 WIB, Lok:10.55 LS,124.49 BT (86 km Tenggara TIMORTENGAHSEL-NTT), Kedlmn:10 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG dilihat iNews Media Group.

Adapun titik gempa berada di 86 kilometer tenggara Timor Tengah Selatan, NTT dengan kedalaman 10 kilometer.

Belum diketahui apakah ada atau tidak korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. BMKG juga memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

“Tidak berpotensi tsunami,” kata BMKG.

(Arief Setyadi )

