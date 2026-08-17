Ini Deretan Petugas Upacara Detik-detik Proklamasi HUT Ke-81 RI di Istana

JAKARTA - Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026), telah dimulai.

Sejumlah rangkaian upacara telah berlangsung, mulai dari pembacaan teks Proklamasi hingga mengheningkan cipta yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara.

Adapun petugas yang terlibat dalam Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi HUT ke-81 RI merupakan bagian dari Tim Paskibraka “Indonesia Berdaulat”.

Berikut deretan petugas dalam upacara tersebut:

- Komandan Upacara: Kolonel Infanteri Priyo Handoyo.

- Pembawa Baki Utama: Celina Olivia Apriani Theo, perwakilan Kalimantan Barat, pelajar SMK Negeri 5 Pontianak.

- Pembawa Baki Cadangan: Eighteen Jeanette Hekboy, perwakilan Nusa Tenggara Timur, siswi SMA Negeri 1 Kupang.

- Komandan Kelompok 8: Achmad Fachri Mubarok, perwakilan Jambi, pelajar SMKN 1 Kota Jambi.

- Pengerek Bendera: I Nyoman Harya Dhanurendra Darmamukti, perwakilan Kalimantan Selatan, pelajar SMAN 7 Banjarmasin.

- Pembentang Bendera: M. Aryo Wira Zandhyka Y, perwakilan Bengkulu, pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu.