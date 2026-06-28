BMKG Deteksi Bibit Siklon Tropis 96W, Warga Diminta Waspadai Gelombang Tinggi

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi kemunculan Bibit Siklon Tropis 96W di wilayah pemantauan sebelah utara Papua. Meski peluang berkembang menjadi siklon tropis masih rendah, sistem cuaca tersebut berpotensi memicu gelombang tinggi di sejumlah perairan Indonesia.

Berdasarkan pemantauan Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta, Minggu (28/6/2026), Bibit Siklon Tropis 96W berada di Laut Filipina. Sistem cuaca ini telah terdeteksi sejak Sabtu (27/6/2026) pagi dan bergerak ke arah barat.

BMKG menyebut peluang Bibit Siklon Tropis 96W berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan masih berada pada kategori rendah.

"Bibit Siklon 96W memiliki peluang rendah untuk menjadi siklon tropis dan bergerak ke arah barat dalam periode 24 jam ke depan," tulis BMKG dalam laporannya, Minggu (28/6/2026).