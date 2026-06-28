Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Deteksi Bibit Siklon Tropis 96W, Warga Diminta Waspadai Gelombang Tinggi

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 28 Juni 2026 |18:30 WIB
BMKG Deteksi Bibit Siklon Tropis 96W, Warga Diminta Waspadai Gelombang Tinggi
Gelombang tinggi (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi kemunculan Bibit Siklon Tropis 96W di wilayah pemantauan sebelah utara Papua. Meski peluang berkembang menjadi siklon tropis masih rendah, sistem cuaca tersebut berpotensi memicu gelombang tinggi di sejumlah perairan Indonesia.

Berdasarkan pemantauan Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta, Minggu (28/6/2026), Bibit Siklon Tropis 96W berada di Laut Filipina. Sistem cuaca ini telah terdeteksi sejak Sabtu (27/6/2026) pagi dan bergerak ke arah barat.

BMKG menyebut peluang Bibit Siklon Tropis 96W berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan masih berada pada kategori rendah.

"Bibit Siklon 96W memiliki peluang rendah untuk menjadi siklon tropis dan bergerak ke arah barat dalam periode 24 jam ke depan," tulis BMKG dalam laporannya, Minggu (28/6/2026).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/338/3226903//cuaca-TBoD_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jabodetabek Didominasi Berawan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/340/3226894//ilustrasi-rWHt_large.jpg
Gempa M5.6 Guncang Pacitan, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/338/3226806//hujan_di_jakarta-Pf3Z_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Siang hingga Sore Berpotensi Hujan Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/337/3226763//gempa-WHpy_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M6,8 Guncang Sulut, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/338/3226528//cuaca-MPwv_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Diprediksi Cerah Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/337/3226426//gempa-zoWR_large.jpg
Gempa M6,8 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Wilayah Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement