Waspada! Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi Terjang Sejumlah Wilayah Akibat Bibit Siklon Tropis Hari Ini

Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi Terjang Sejumlah Wilayah Akibat Bibit Siklon Tropis

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) Jakarta melaporkan keberadaan dua bibit siklon tropis yang tengah aktif dan berpotensi memicu dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca serta perairan di wilayah barat Indonesia.

Keduanya adalah Bibit Siklon Tropis 92B dan Bibit Siklon Tropis 96S, yang dampaknya diprakirakan berlangsung hingga Minggu, 15 November 2026 pukul 19.00 WIB.

“Bibit Siklon Tropis 92B terdeteksi terbentuk di dalam wilayah monitoring TCWC Jakarta sejak 12 November 2026 pukul 13.00 WIB. Saat ini, pusat bibit siklon tersebut berada di kawasan Teluk Benggala,” tulis keterangan resmi BMKG.

Dalam 24 jam ke depan, Bibit Siklon Tropis 92B memiliki peluang sedang untuk berkembang menjadi siklon tropis dan diprakirakan bergerak ke arah barat laut hingga utara.

Meski posisinya berada di luar perairan Indonesia, bibit Siklon Tropis 92B memberikan dampak tidak langsung berupa potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Aceh.

Selain itu, turut memengaruhi peningkatan tinggi gelombang laut hingga 1,25–2,5 meter di Selat Malaka bagian utara, serta gelombang setinggi 2,5–4,0 meter di Samudra Hindia barat Aceh dan Samudra Hindia barat Kepulauan Nias.

Namun tidak hanya kemunculan 92B, TCWC Jakarta kembali mendeteksi terbentuknya Bibit Siklon Tropis 96S pada 13 November 2026 pukul 13.00 WIB. Saat ini, bibit siklon tersebut terpantau berada di Samudra Hindia barat Sumatra.

Serupa dengan 92B, Bibit Siklon Tropis 96S juga memiliki peluang sedang untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan, dengan arah pergerakan diprakirakan menuju timur hingga tenggara.

Keberadaan Bibit Siklon Tropis 96S memicu dampak tidak langsung dengan cakupan wilayah daratan yang lebih luas, yakni potensi hujan intensitas sedang hingga lebat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.