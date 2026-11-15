Presiden Prabowo Serukan Perbaikan Sistem Politik: Demokrasi Tak Boleh Dibeli

PALU - Presiden Prabowo Subianto menyerukan perbaikan sistem politik dan ekonomi nasional agar kembali sejalan dengan amanat konstitusi. Menurutnya, demokrasi tidak boleh dikuasai pemilik modal besar, sementara perekonomian harus dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

"Kita ingin demokrasi, tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang, uangnya didapat dengan cara tidak halal," ujar Prabowo dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Prabowo, tingginya biaya politik untuk menduduki jabatan publik menjadi persoalan yang harus dikoreksi. Ia mencontohkan biaya pencalonan kepala daerah yang dapat mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah, sementara biaya untuk menjadi anggota DPR dapat mencapai Rp40 miliar hingga Rp50 miliar tanpa jaminan keberhasilan.

Prabowo mempertanyakan apakah praktik politik yang membutuhkan biaya besar tersebut sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Ia meyakini mayoritas rakyat Indonesia tidak menginginkan kondisi politik seperti saat ini.

Karena itu, Prabowo mengajak para pemimpin politik, termasuk ketua umum partai politik, untuk berani melakukan pembenahan terhadap sistem politik nasional. Ia mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah pimpinan partai dan melihat adanya kesadaran bersama mengenai perlunya perbaikan.

"Kalau ada penyimpangan kita harus koreksi. Alhamdulillah kita sudah semakin ada kesadaran. Hampir semua ketua umum partai yang saya ajak bicara paham, mengerti, sadar kita harus adakan perbaikan sistem politik," katanya.

Selain sistem politik, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperbaiki sistem ekonomi nasional selama sisa masa mandat kepemimpinannya. Menurutnya, sistem ekonomi Indonesia sebelumnya telah mengalami penyimpangan dari amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945.