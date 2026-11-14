Cerita Awal Pilih Suyudi jadi Kapolri, Prabowo: Alhamdulllah Negara Terselamatkan

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menceritakan awal mula dirinya menunjuk Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri sekaligus menyampaikan rasa syukur karena menilai keputusan tersebut telah menyelamatkan negara.

Diketahui, Suyudi dilantik oleh Prabowo sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026. Belum genap dua bulan menjabat, Suyudi membongkar kasus penyadapan yang diduga dilakukan oleh eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk. terhadap Presiden Prabowo.

“Kadang-kadang saya dengar ada suara nggak tahu dari mana. Saya tanya dari mana saya kenal saudara Suyudi ini, Jenderal Suyudi saya nggak kenal. Saya ketemu sekali dalam sekian belas tahun ya kan,” kata Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14/11/2026).

Prabowo kemudian menceritakan proses pemilihan Kapolri. Dia mengaku sempat menerima sejumlah nama calon, tetapi belum merasa cocok hingga akhirnya nama Suyudi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) disodorkan kepadanya.

“Saya lihat dulu ada Polres, Kapolres ya. Aku udah jenderal dia masih apa. Kok jenderal itu kalau lihat letnan itu ya sepintas saja. Tapi waktu mau ganti, sodor nama ini, sodor nama itu, nggak sreg. Eh siapa itu, ini Kepala BNN, siapa itu? ‘Ini Pak, Suyudi, Pak.’ Dari mana dia? Pandeglang, Banten, itu aja. Habis itu kau Kapolri. Jadi suara dari atas itu,” kata Prabowo.

Prabowo pun bersyukur atas pilihannya tersebut. Dia menegaskan pujian yang disampaikan kepada Suyudi bukan sekadar untuk menyenangkan orang lain, melainkan karena harus mengakui hal yang benar.

“Jadi, alhamdulillah negara terselamatkan. Saya bukan muji-muji orangnya. Saya ini orang yang sangat apa itu sulit muji ya. Mahal kalau muji. Saya tidak tapi saya harus (muji), yang benar harus kita katakan benar, yang salah kita katakan salah dengan segala risiko,” paparnya.

(Rahman Asmardika)

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