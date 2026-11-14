Prabowo Kunker ke Palu, Hadiri Tanwir dan Resepsi Milad Ke-114 Muhammadiyah

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Tanwir dan Resepsi Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Sabtu, 14 November 2026. Informasi itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Zulhas mengatakan, bahwa dirinya juga ikut mendampingi kunjungan Presiden Prabowo kali ini. Setelah kunjungan ke Palu, Prabowo akan lanjut untuk menghadiri KTT ke-46 ASEAN di Manila, Filipina.

“Beliau kan besok ke Palu, Tanwir Muhammadiyah, saya ikut mendampingi. Terus dari situ beliau ke Manila, ASEAN Summit, ya,” ujar Zulhas kepada awak media usai rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (13/11/2026) malam.

Sebelumnya, Ketua Panitia Tanwir Muhammadiyah yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Palu, H. Rajindra juga telah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan hadir acara Tanwir dan Resepsi Milad ke-114 Muhammadiyah.

Rajindra mengatakan sejumlah pejabat setingkat menteri juga dikabarkan hadir dalam agenda terbesar Muhammadiyah setelah muktamar itu. Sementara, katanya, persiapan untuk mensukseskan acara diakuinya sudah mencapai tahap 100 persen.

Dia pun merencanakan tahap demi tahap, mulai dari akomodasi para peserta, transportasi yang standby selama Tanwir berlangsung. Hingga venue Tanwir di Universitas Muhammadiyah Palu yang diatur dan dirancang sedemikian rupa untuk menampung sekurangnya 5.000 peserta dan tamu undangan.

“Tanwir Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu diperkirakan akan dihadiri sebanyak 5000 peserta secara nasional,” papar Rajindra dikutip dari laman resmi Muhammadiyah.