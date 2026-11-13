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Prabowo Jamin Santunan dan Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Karhutla yang Gugur

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |18:26 WIB
Prabowo Jamin Santunan dan Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Karhutla yang Gugur
Prabowo bersama keluarga relawan karhutla yang gugur (foto: tangkapan layar)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan mendampingi keluarga relawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), petugas penanggulangan bencana, serta tenaga kesehatan yang gugur saat menjalankan tugas. Pemerintah juga menjamin pemberian santunan dan beasiswa pendidikan penuh bagi anak-anak mereka.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menyerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa dan bantuan kepada keluarga para relawan serta petugas yang gugur di Istana Bogor, Jumat (13/11/2026).

"Atas nama pribadi saya, saya ingin menyampaikan belasungkawa yang sebesar-besarnya atas pengorbanan relawan petugas-petugas yang adalah suami, atau orang tua mu yang hadir di sini sore hari ini," ujar Prabowo.

Prabowo mengaku memahami beratnya kehilangan anggota keluarga yang gugur saat menjalankan tugas kemanusiaan. Dia menyadari keluarga yang ditinggalkan harus menghadapi masa sulit setelah kehilangan orang terkasih.

"Saya paham, betapa berat kehilangan yang kalian rasakan," katanya.

 

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