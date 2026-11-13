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Banjir hingga Karhutla Terjang Sejumlah Wilayah: Di Langkat, Ribuan Warga Terdampak

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |14:36 WIB
Banjir hingga Karhutla Terjang Sejumlah Wilayah: Di Langkat, Ribuan Warga Terdampak
Bencana terjang sejumlah wilayah Indonesia (Foto: Dok BNPB)
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JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sejumlah bencana melanda berbagai wilayah di Indonesia dalam kurun waktu 24 jam terakhir, terhitung sejak Kamis (12/11) pukul 07.00 WIB hingga Jumat (13/11) pukul 07.00 WIB. 

Bencana yang terjadi didominasi fenomena hidrometeorologi basah, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Di tengah kondisi tersebut, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga masih terjadi di sejumlah daerah.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan dampak paling signifikan terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Ribuan warga terdampak akibat luapan air sungai yang merendam permukiman.

"Curah hujan yang cukup tinggi selama beberapa hari terakhir menyebabkan permukaan air sungai meningkat dan meluap ke sejumlah dusun di Desa Sekoci, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Bencana ini berdampak pada sekitar 835 kepala keluarga atau 3.155 jiwa," ujar Berton, Jumat (13/11/2026).

Berton merinci, banjir di Langkat sempat mencapai ketinggian 70 sentimeter hingga 2,5 meter sehingga memaksa 336 jiwa mengungsi ke sejumlah posko. Selain merendam ratusan rumah, banjir juga berdampak pada lima fasilitas pendidikan, satu fasilitas kesehatan, lima tempat ibadah, serta sekitar 193,4 hektare lahan pertanian dan perkebunan. 

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Topik Artikel :
BNPB Karhutla banjir
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