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Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol Koalisi di Istana Bogor Sore Ini, Bahas Pengganti Gibran?

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |14:06 WIB
Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol Koalisi di Istana Bogor Sore Ini, Bahas Pengganti Gibran?
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu para ketua umum partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) sore. Pertemuan tersebut diduga akan membahas dua nama calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka yang telah resmi mengundurkan diri.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf mengonfirmasi dirinya akan menghadiri pertemuan tersebut. Agenda pertemuan dengan Presiden Prabowo itu dijadwalkan berlangsung pada pukul 16.00 WIB.

“Insya Allah (hadir),” ujar Muzammil saat dikonfirmasi, Jumat.

Kabar pertemuan juga dibenarkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron. Dia menyebut pertemuan Prabowo dengan para pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju memang dijadwalkan berlangsung pada Jumat sore.

“Benar,” kata Herman saat dikonfirmasi.

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