Prabowo Ajak Hening Cipta untuk Petugas yang Gugur Tangani Karhutla

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh hadirin mengheningkan cipta untuk mengenang para petugas, relawan, hingga tenaga kesehatan yang gugur maupun mengalami musibah saat menjalankan tugas kemanusiaan, termasuk dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Ajakan mengheningkan cipta tersebut disampaikan Prabowo saat acara pemberian anugerah tanda jasa dan santunan bagi anak-anak relawan karhutla dan bencana di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).

Prabowo mengajak seluruh hadirin menundukkan kepala sejenak sebagai bentuk penghormatan kepada para relawan dan petugas yang telah mengorbankan nyawa demi keselamatan masyarakat.

“Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita menundukkan kepala kita sejenak mengheningkan cipta untuk mengenang dan menghormati para relawan dan para petugas penanggulangan kebakaran hutan yang telah gugur,” kata Prabowo.

Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petugas yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam menangani kebakaran hutan. Ia menilai pengorbanan mereka dilakukan demi melindungi bangsa dan rakyat Indonesia.

“Yang telah memberi segala-galanya demi keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia,” ujarnya.