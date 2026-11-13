Jelang Pertemuan dengan Prabowo, Petinggi Parpol Mulai Merapat ke Istana Bogor

BOGOR - Sejumlah petinggi partai politik (parpol) mulai berdatangan ke Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026). Mereka dijadwalkan bertemu Presiden Prabowo Subianto pada sore ini.

Pantauan Okezone, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eko Patrio dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) sekaligus Ketua DPP PAN Bima Arya terlihat tiba di Istana Bogor. Keduanya datang menggunakan satu mobil dan masuk melalui gerbang istana.

"Mendampingi Bang Zul," kata Bima Arya kepada awak media setibanya di Istana Bogor.

Sebelumnya, sejumlah mobil pejabat pemerintah dengan pelat nomor RI juga terlihat berangsur memasuki kawasan Istana Bogor untuk mengikuti agenda bersama Presiden Prabowo.

Mobil-mobil tersebut di antaranya berpelat nomor RI 27'2, RI 5'3, RI 26, RI 26'12, RI 28, RI 25'12, dan RI 27.

Sementara itu, mobil dinas Presiden Prabowo, Maung berpelat nomor RI 1, terlihat melintas di Jalan Ir H Juanda sekitar pukul 14.02 WIB. Mobil tersebut kemudian mengarah ke gerbang utama Istana Bogor.

Diketahui, pertemuan Prabowo dengan para ketua umum partai politik koalisi dijadwalkan berlangsung pukul 16.00 WIB.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf mengonfirmasi akan hadir dalam pertemuan tersebut.

"Insyaallah (hadir)," kata Muzzammil saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).