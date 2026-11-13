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Gerindra Dorong Pengisian Kursi Wapres Pengganti Gibran Dipercepat

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |14:37 WIB
Gerindra Dorong Pengisian Kursi Wapres Pengganti Gibran Dipercepat
Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Habiburokhman (foto: Okezone)
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JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI, Habiburokhman, mendorong agar proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI pengganti Gibran Rakabuming Raka dapat berlangsung cepat.

Ia mengklaim, keinginan tersebut bukan hanya datang dari Fraksi Gerindra, melainkan juga merupakan aspirasi lintas fraksi partai politik di MPR.

Menurut dia, kekosongan kursi orang nomor dua di Indonesia tidak seharusnya dibiarkan terlalu lama, meskipun konstitusi memberikan batas waktu hingga 60 hari.

"Jadi memang kalau semangat di kawan-kawan yang saya komunikasi lintas fraksi MPR, kita semua penginnya istilahnya berjalan dengan kondusif, kemudian smooth, ya, enggak ada gaduh, dan cepat," kata Habiburokhman di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Ia menekankan, bahwa posisi wakil presiden memiliki peran vital dalam membantu tugas-tugas kepala negara. Ia pun sependapat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa secara konstitusional jabatan wapres bukan sekadar peran cadangan.

“Walaupun waktunya tenggat waktu 60 hari, tapi nggak boleh terlalu lama karena faktanya Pak Prabowo kemarin cerita kan fakta konstitusionalnya, ya, jabatan wapres bukan cuma ban serep,” ujarnya.

 

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