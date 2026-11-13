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AHY Tegaskan Demokrat Tak Ajukan Cawapres Pengganti Gibran, Ini Alasannya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |11:30 WIB
AHY Tegaskan Demokrat Tak Ajukan Cawapres Pengganti Gibran, Ini Alasannya
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (foto: Okezone)
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JAKARTA - Partai Demokrat menegaskan tidak akan mengusulkan nama calon wakil presiden (cawapres), pengganti Gibran Rakabuming Raka. Partai berlambang bintang mercy itu menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan mekanisme pemilihan wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan telah diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Karena itu, Demokrat memilih menghormati mekanisme konstitusional dan kewenangan lembaga negara dalam proses penentuan pengganti wakil presiden.

"Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

AHY menjelaskan, sikap tersebut sejalan dengan konstitusi Partai Demokrat. Keputusan itu juga telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Meski demikian, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif dan memberikan ruang bagi proses konstitusional berjalan sebagaimana mestinya.

 

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