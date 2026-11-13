Bambang Pacul Sebut Penetapan Wapres Baru Bisa Dipercepat Awal Desember

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengungkapkan adanya kemungkinan sidang paripurna MPR untuk menetapkan wakil presiden (wapres) RI pengganti Gibran Rakabuming digelar lebih cepat, yakni paling lambat pada awal Desember 2026.

Mulanya, dia menjelaskan berdasarkan ketentuan undang-undang, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari setelah Gibran mengundurkan diri untuk menetapkan wapres pengganti. Dengan demikian, MPR memiliki waktu hingga Januari 2027 untuk memproses penetapan tersebut.

“Selambat-lambatnya 10 Januari 2027 kita sudah punya wapres baru,” kata Bambang Pacul, dikutip Jumat (13/11/2026).

Ia tidak menampik adanya rencana percepatan pelaksanaan sidang paripurna untuk menetapkan wapres baru. Jadwal sidang tersebut kemungkinan dimajukan sehingga digelar paling lambat pada Desember 2026.

“Mungkin-mungkin (bisa dipercepat) itu kalau kira-kira kalau dari ngobrol, constraint waktunya kira-kira di 23 November sampai dengan 4 Desember,” ujarnya.