Gelar Rapat Gabungan, MPR RI Bahas Jadwal Pemilihan Wapres

JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar Rapat Gabungan (Ragab), setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres).

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menjelaskan, pelaksanaan rapat gabungan tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat pimpinan (rapim) pada Kamis (12/11/2026). Rapat ini diikuti pimpinan fraksi MPR, kelompok DPD, serta pimpinan MPR.

"Rapat gabungan hari ini akan membahas empat hal. Pertama, pelaksanaan Rapat Paripurna MPR yang agendanya adalah pemilihan jabatan Wakil Presiden oleh MPR. Tanggal berapa akan diselenggarakan, ini akan kita bahas dalam rapat gabungan hari ini," ujar Muzani sebelum rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Kedua, kata Muzani, rapat gabungan akan meminta persetujuan agar pimpinan MPR menyurati Presiden untuk mengajukan dua nama calon Wapres. Menurut dia, Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat dari MPR.

"Kapan surat akan dikirim? Akan kita putuskan dalam rapat gabungan hari ini," ucapnya.