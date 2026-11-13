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MPR Tetapkan 2 Desember 2026 sebagai Jadwal Pemilihan Wapres Pengganti Gibran

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 13 November 2026 |16:10 WIB
MPR Tetapkan 2 Desember 2026 sebagai Jadwal Pemilihan Wapres Pengganti Gibran
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani (foto; Okezone)
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JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menetapkan, sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka digelar pada Rabu, 2 Desember 2026.

Hal tersebut disampaikan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani seusai menggelar rapat gabungan (Ragab) pimpinan MPR bersama seluruh fraksi partai politik dan kelompok DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini," kata Muzani.

Selain menetapkan jadwal sidang paripurna, rapat gabungan MPR juga memutuskan untuk mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto.

Muzani mengatakan surat tersebut akan dikirimkan pada Jumat ini untuk meminta Prabowo segera mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.

"Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR," ujarnya.

(Awaludin)

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